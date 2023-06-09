محافظ المنوفية: توريد أكثر من 121 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام، بلغ ما يزيد على 121 ألفًا و657 طنًا حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع؛ لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدًا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد، لافتًا إلى تقديم كل التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

ووجّه محافظ المنوفية، وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لكل الشون والصوامع للتأكد من تسهيل الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.