الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

حصلت "الدستور" على أسماء الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية في محافظة مطروح، وذلك عقب اعتمادها من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بنسبة نجاح ٧٥.٨%، والأوائل هم: 

- روان السعيد فتحي السعيد  "الأول".

- عمر أحمد السيد "الثاني".

- بسنت عبدالحكم إبراهيم "الثالث".

- حنين حامد عبدالخالق "الثالث مكرر".

- سلمي السيد عبدالله "الخامس".

- ميرنا طارق محمود "الخامس مكرر".

- روان تامر محمد "الخامس مكرر".

-  ندى محمود محمد "الخامس مكرر".

- سارة حسام عبدالرحمن "الخامس مكرر".

- رنا محمود الشحات " الخامس مكرر".

كما حصلت "الدستور" على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح:

https://c8gfs664.caspio.com/dp/005ac00057e8e87599fc4628b05e

وحرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاتصال بأوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد الأهل، معربًا عن تقديره لجهد أسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين، مقدمًا خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًَا لهم مزيدًا من التفوق ومواصلـة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.

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الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية مطروح محافظ مطروح

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