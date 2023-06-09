أمانة العمال والفلاحين بـ"مستقبل وطن" تناقش خطتها خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر اجتماعا تنظيميا مع أعضاء هيئة مكتب العمال والفلاحين؛ لمناقشة خطة عمل الأمانة ورؤيتها خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب الأمانة وانقسم إلى قسمين، الأول خصص لمناقشة قضايا العمال وحل مشكلاتهم، والثاني تناول دعم الفلاح المصري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية.

كما تمت مناقشة مجموعة من المقترحات والفعاليات والدورات التدريبية لأعضاء هيئات مكاتب الأمانة في المحافظات واطلقت أمانة العمال والفلاحين ورشة عمل تدريبية لأعضاء هيئة مكتب الأمانة، تضمنت تدريب الكوادر النقابية على طرق الإتصال والتواصل وبناء الشخصية القيادية.

في سياق آخر، نظم الحزب عددا من الفعاليات ببعض المحافظات بالجمهورية.

في محافظة القاهرة

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، وذلك في حي التبين، كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة فعاليات مبادرة "ابدائي مشروعك" لتمكين المرأة اقتصاديا ودعم المرأة المعيلة، وذلك في مقر أمانة حي شبرا.

محافظة الجيزة

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة احتفالية لتكريم أوائل الطلبة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية، وواصلت أمانة الحزب بالمحافظة تنظيم قافلتين طبيتين مجانية شاملتين عددا من التخصصات، وذلك في مركز أطفيح وأوسيم.

وقامت أمانة الحزب بالمحافظة بالمساهمة لدعم مدارس الهرم وتجهيز الفصول بأجهزة مراوح كهربائية تزامنًا مع امتحانات طلاب الثانوية العامة، كما أقامت أمانة الحزب بالمحافظة منفذ لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مخفضة للمواطنين في قرية مزغونة بمركز البدرشين.

محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة بالمحافظة قافلة طبية مجانية، وإقامة معرض لبيع منتجات الحرف اليدوية، ووزعت الهدايا على السيدات، وذلك في حي الرمل ثان.

محافظة سوهاج

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة قافلتين طبيتين مجانية وبأجر رمزي شاملتين عددا من التخصصات في مركز المراغة والبلينا، وأجرت القافلتين الكشف على 1979 حالة.



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