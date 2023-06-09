وزير الإنتاج الحربى يترأس مجلس إدارة أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

وحرص الوزير على الاطمئنان على سير العملية الامتحانية لطلبة الأكاديمية بجميع المراحل التعليمية، حيث شدد على ضرورة توفير كل سبل الدعم مع تقديم الخدمات الطبية لتهيئة البيئة الآمنة والمناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، عقب ذلك قام الدكتور فوزي إبراهيم، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، باستعراض ملفات عمل الأكاديمية، وكذلك خطة التطوير المقترحة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى اهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم بمصر وسعيها لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وبالتالي تطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها، وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

بدوره، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً، وتشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف تخريج مهندسين أكفاء في المجالات الهندسية الحديثة التي تحتاجها سوق العمل، مضيفاً أن الأكاديمية تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، كما توجد بها معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وعلى أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.