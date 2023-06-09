الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز المعلومات عن رئيسة البنك المركزى التركى (فيديو)

حفيظة أركان
حفيظة أركان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد معلومات عن حفيظة أركان رئيسة البنك المركزي التركي الجديد.

معلومات عن رئيسة البنك المركزي التركي الجديد:

أول سيدة تركية تتولى رئاسة المركزي التركي.

خامس رئيس للمركزي التركي خلال أربع سنوات.

مسئولة تنفيذية سابقة في القطاع المالي الأمريكي.

الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك فيرست ريبابليك.

عملت في فيرست ريبابليك من 2014 إلى 2021.

تولت منصب مديرة عامة في جولدمان ساكس.

تحل محل شهاف قافجي أوغلو.

يأتي تعيينها في الاتجاخ لتغيير السياسات النقدية.

رئيسة البنك المركزي التركي الجديد معلومات القاهرة الإخبارية البنك المركزي التركي ترصد حفيظة أركان

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