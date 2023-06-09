الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مسعود شومان يختتم رحلته للوادى: "الحرارة القاسية لم تمنعنا متعة الاكتشاف" (صور)

شومان أثناء جمعه
شومان أثناء جمعه للتراث اللامادي

أنهى الشاعر والباحث مسعود شومان رحلته في جمع التراث اللامادي بمحافظة الوادي الجديد مساء أمس.

وكتب شومان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اختتمنا يومنا الأخير مع العواصف الرملية والأمطار والحرارة القاسية تلك الأجواء لم تمنعنا من متعة الاكتشاف واللقاءات الميدانية في مدينة موط وبلاط وقرى البشندي والقصر والمعصرة، فضلًا عن زيارات للمتحف الإثنوجرافي ومتحف التراث الشعبي وبعض الأسواق.

وأضاف: "هذه رحلة ثرية بذل فيها الزملاء من الباحثين جهدًا عظيمًا سيكون نتاجه ثريًا شكرًا لكل من قدم لنا العون وشكرًا للحفاوة والشكر الأكبر للرواة والإخباريين من ناس بلادنا الطيبين وسوف أعاود بعد أن أستريح من عناء الارتحال للكتابة".

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد قررت حصر التراث اللامادي بمحافظة الوادي الجديد ضمن فعاليات الاحتفال بالوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وقامت بإرسال بعثة يترأسها الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس اللجنة العلمية لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، وفي حضور العديد من الشخصيات منهم الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتورة شيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، وفريق بحثي من عدد من المحافظات المختلفة من سوهاج، والمنيا، والإسماعيلية، وكفرالشيخ.

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الباحث مسعود شومان مسعود شوما التراث اللامادي محافظة الوادي عاصمة للثقافة المصرية الدكتورة حنان موسى

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