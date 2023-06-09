الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من خلال التعامل الفني من ضبط «أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول)» لحيازته «مبالغ مالية (عملات أجنبية)"، مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون، حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وبمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته ووصوله للبلاد بتاريخ 5 الجاري وبصحبته 9 سبائك ذهبية وزنت «900 جرام» وأن المبالغ المالية المُشار إليها هى حصيلة بيعه لتلك السبائك بالأسواق المحلية، مقابل العملات الأجنبية.

ونجحت الجهود في ضبط «سيدة- مقيمة بمحافظة الدقهلية» لحيازتها «مبلغًا ماليًا (عملات محلية)» كان مخبأ بحقيبتها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.. بمواجهتها قررت استلامها للمبلغ المالي المُشار إليه من «أحد الأشخاص» لتوصيله «لأحد الأشخاص– بإحدى الدول» مقابل مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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