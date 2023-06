ترشيحات جوائز الأوسكار لنجم هوليوود جوني ديب خلال مسيرته احتفالًا بعيد ميلاده

يحتفل اليوم نجم هوليوود جوني ديب بعيد ميلاده الـ 60 الذي قدم أكبر مسيرة فنية بداية من ظهورة في فيلم A Nightmare on Elm Street عام 1984 حتى يومنا هذا.

قدم النجم جوني ديب العديد من الأفلام الشيقة ما بين الكوميدي والأكشن والإثارة ليلمع اسمه بسبب موهبته الكبيرة التي من خلالها حقق شهرة واسعة لينال حب وإعجاب الصغير قبل الكبير خلال مسيرته الفنية.

وتعلق الأطفال بدور جوني ديب في سلسلة أفلامه “Pirates of the Caribbean film series” الذي حقق نجاح مميز لأنه يحتوي على الكثير من المغامرة والإثارة، وظهر جوني ديب في دور قرصان ليتمكن من تخليد شخصية جاك سبارو في تاريخ السينما العالمية.

وقدم جوني ديب العديد من الأفلام المتنوعة خلال مشواره الفني وعلقت بشكل كبير مع الجماهير وأبرزهم:" Charlie and the Chocolate Factory - Alice in Wonderland - Nick of Time - Sleepy Hollow - Murder on the Orient Express".

ترشحيات للنجم العالمي جوني ديب

ترشح نجم هوليوود جوني ديب في العديد من جوائز الأوسكار والجولدن جلوب خلال مسيرته الفنية تقديراً لأعماله الكثيرة الشيقة والممتعة والتي نالت إعجاب الجماهير وإليكم أبرز:

ترشح جوني ديب لـ ثلاث جوائز أوسكار وهم:" عن فيلم Pirates of the Caribbean في عام 2004 - وفيلم Finding Neverland عام 2005 - وفيلم Sweeney Todd عام 2008"، ومن ضمن الجوائز التي ترشح لها النجم العالمي جوني ديب جوائز الجولدن جلوب تصنف من ضمن أفضل ممثل كوميدي إستعراضي.

والجدير بالذكر، كان جوني ديب في الفترة الأخيرة من ضمن النجوم الذين تصدروا تريند البحث عبر مواقع الإنترنت بسبب انفصاله عن خطيبته آمبر هيرد التي رفعت عليه دعوة قضائية وتم الإعلان عن برائته سنة 2022.