ضبط عصابة للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهود ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال إيهامهما بكونهما موظفى بخدمة عملاء بشركات وبنوك مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعي "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين").

وبمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، وأنهما وراء ارتكاب 7 وقائع بذات الأسلوب.