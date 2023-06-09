الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صدر المنصورة" الثاني على الجمهورية ضمن فعاليات "الطب الرئوي ما بعد كوفيد"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحتفظة الدقهلية، حصول مستشفى صدر المنصورة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات مؤتمر الطب الرئوي مابعد الكوفيد 19، معرباً عن تقديره لإدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتور هبة الشريف ولإدارة الأمراض الصدرية والمستشفى .

وفى سياق متصل كشف وكيل الوزارة أنه  فى إطار تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوي بالمحافظة، فقد تم فحص 1788 مريض غسيل كلوي بالمستشفيات التابعة للمديرية منذ بدء تفعيل المبادرة.

ولفت "مكين" أن إجمالي الحالات الإيجابي باختبار "الكوانتيفيرون" بالمحافظة بلغ نحو 499 مريضاً , وقد جرى  صرف العلاج الوقائي لـ 187 مريض غسيل كلوى وجارى صرف العلاج الوقائي لباقي الحالات.

- تفعيل برتوكول  العلاج الوقائي لمرضي HIV للحيلولة دون إصابتهم بمرض الدرن

من جانبها  أكدت الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية، أنه تنفيذاً لإستراتيجية منظمة الصحة العالمية الخاصة بزيادة نسبة التغطية بالعلاج الوقائي للفئات الأكثر عرضة فقد تم  تفعيل برتوكول  العلاج الوقائي لمرضي HIV للحيلولة دون إصابتهم بمرض الدرن منذ ديسمبر الماضي.

وكشفت عن  توافر جهاز جين إكسبيرت لاكتشاف الدرن ولتحديد موقف المريض من حيث حساسيته، أو مقاومته لعقار الريفامبيسين حالياً بمستشفى الصدر بهوت، مشيرة إلى أن فريق الأمراض الصدرية قام بـ12 جولة مرورية  على مستشفيات المحافظة خلال الشهر الماضى لمتابعة العمل وتلافي السلبيات. 

مستشفى صدر المنصورة المركز الثاني على مستوى الجمهورية مؤتمر الطب الرئوي الكوفيد ١٩ حصول مستشفي صدر المنصورة على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية

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