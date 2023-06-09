الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد قدح: مصر قاطرة لـ"الكوميسا" والقائد الطبيعى لها

جريدة الدستور

قال السفير الدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد لبرامج الكوميسا، إن رئاسة مصر للكوميسا عبر العامين الماضيين كانت متميزة وجادة، وبها العديد من المبادرات.

وأضاف خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز": "دولة بحجم مصر تعد قاطرة للكوميسا بشكل طبيعي لأنه الاقتصاد المصري هو أكبر الاقتصاديات في الكوميسا".

وتابع: "دول الكوميسا يمثلها 21 دولة من شرق وغرب إفريقيا، يمثلون سوقا كبيرة وواعد لكن الكوميسا قصة نجاح وتحديات كبيرة، وهي أقدم تجمع إقليمي في إفريقيا بهذا الحجم وهذه الإمكانات".

وأكد السفير محمد قدح، أن الكوميسا في حاجة إلى دفعة للأمام، ولا يمكن لهذه الدفعة أن تتوافر إلا بوجود ومساهمة قيادة من الجانب المصري لأنها القائد الفعلي والطبيعي للكوميسا، لافتا إلى ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة، وذلك لأن هناك أعضاء بالكوميسا ولكنهم ليس لهم وجود داخل منطقة التجارة الحرة.

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