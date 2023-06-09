منهم مؤلفة "هاري بوتر".. أغنى 5 كُتّاب في العالم

تحتاج الكتابة إلى استغلال الطاقة العقلية والبدنية للكاتب لطرح القصة التي يرغب في أن تنال إعجاب القراء. فلكي يصير الكاتب ناجحًا، يتعين عليه أن يخرج قصة بحيث تحافظ على تفاعل القراء واهتمامهم .

يختلف كل مؤلف في شكل الكتابة التي تثير اهتمامه، فالبعض يكتب قصصًا عن الرعب، وقد يكتب آخر في الرومانسية. ولكن بشكل عام، عندما يكون هناك عمل جاد، يأتي المال تلقائيًا. إليك أغنى المؤلفين في العالم وفق ما أورده موقع ceoworld.

إليزابيث بادينتر (صافي الثروة: 1.3 مليار دولار)

إليزابيث بادينتر هي كاتبة فرنسية ومؤرخة ونسوية. كتبت الكتاب الأكثر مبيعًا بعنوان "الصراع: كيف تقوض الأمومة الحديثة مكانة المرأة". إليزابيث هي أغنى مؤلفة في العالم. تبلغ قيمة ثروتها الصافية الإجمالية 1.3 مليار دولار.

جي رولينج (صافي الثروة: 1 مليار دولار)

جي رولينج، المعروفة أيضًا باسم جوان كاثلين رولينج، كاتبة بريطانية شهيرة، معروفة بسلسلة هاري بوتر الشهيرة.

اكتسبت السلسلة السحرية التي كتبتها شعبية كبيرة لدرجة أن الكتب تم تحويلها إلى سلسلة أفلام. إنها من بين المؤلفين الأكثر نجاحًا على الإطلاق، وظلت محبوبة لدى الأطفال بسبب هاري بوتر.

جيمس بيترسون (صافي الثروة: 560 مليون دولار)

بيترسون مؤلف من أمريكا ومتخصص في روايات الإثارة. نُشرت أعماله لأول مرة في عام 1976، وقد ألف حوالي 90 كتابًا، كما تم تكريمه مرات عديدة، وحصل على جائزة نيويورك تايمز.

جرب بيترسون الكتابة أيضًا في الرومانسية والواقعية وما إلى ذلك، وأحب القراء جميع كتبه.

ويذكر أنه تبرع بملايين الدولارات على هيئة منح دراسية لتشجيع الأمريكيين من جميع الأعمار على قراءة المزيد من الكتب.

ستيفن كينج (صافي الثروة: 400 مليون دولار)

ستيفن كينج هو أحد أفضل الكتاب وأكثرهم شهرة. لديه قدرة كبيرة على كتابة أنواع مختلفة، مثل الرعب والتشويق، وقد انتقل بالفانتازيا إلى مستوى آخر.

كتب بعضًا من أفضل الكتب في العالم، وتحولت بعض إلى مسلسلات تلفزيونية وأفلام. حتى الآن، باع أكثر من 350 مليون نسخة من كتبه في جميع أنحاء العالم، وترك بصمته في عالم الأدب وصنع إرثًا.