توريد 59 ألف طن قمح إلى شون دمياط بنسبة 127%

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٧%، بما يعادل ٥٩٠٢٦ طنًا و٥٦٠ كجم، مما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذي بدأ خلال شهر إبريل ٢٠٢٣.

من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التي تتم من خلال مديريتيّ الزراعة والتموين باستمرار.

وفي هذا الصدد، وجهت محافظ دمياط، بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورًا، وبلغت المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام، ٣١٠٠٢ فدان.