تقارير: ريال مدريد يتحفظ على ضم كاي هافريتز خلال الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني، من ضم الألماني كاي هافريتز، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن ريال مدريد لا ينوي دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المبالغ الإضافية من أجل ضم هافريتز.

وأشار رومانو إلى أن الأمر قد تم دراسته من قبل إدارة النادي والإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، مضيفًا أنه لا توجد خطة لإنفاق هذا المبلغ من المال.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أنه ستتم مناقشة وضع هافرتز في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن تشيلسي تلقي مزيد من الاهتمام من جانب العديد من الأندية من أجل ضم المهاجم الألماني.

ويبحث النادي الملكي، عن ضم مهاجم جديد لقيادة هجوم الفريق، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيمة، عن صفوف الريال، والانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وانضم كاي هافريتز – البالغ من العمر 23 عامًا – إلى صفوف تشيلسي، في صيف عام 2020، قادمًا من باير ليفركوزين.

وشارك هافريتز في 47 مباراة، مع تشيلسي، خلال الموسم المنصرم (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة واحدة.