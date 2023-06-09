الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على متن 10 طائرات.. 4 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة، 10 رحلات طيران دولية، تُقل على متنها 4 آلاف سائح، وذلك ضمن 118 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولًا لفندق الإقامة.

وكشف جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولي عن أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم، 5 رحلات من ألمانيا، و3 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من إيطاليا. 

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية التي وصلت خلال الأسبوع أن المطار استقبل 118 رحلة تصل من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولًا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

رحلات الطيران مطار مرسى علم ميناء سفاجا مطار مرسى علم الدولي ميناء نويبع موانئ الهيئة طيران دولية

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