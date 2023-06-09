الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الإسماعيلية" تطلق مبادرة لنقل الخبرات بين أطباء الأسنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية مبادرة لإدارة طب الأسنان، والتي تهدف لنقل الخبرات ومشاركة المهارات العلمية والعملية بين أطباء الأسنان العاملين بالإدارات والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية. 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، وتوجيهات الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بالإسماعيلية نفّذت حتى الآن عدد 4 ندوات علمية بين مستشفى القنطرة غرب ووحدة أبوجريش والكيلو 17؛ لتبادل الخبرات والمهارات المهنية بين الأطباء لرفع الكفاءة المهنية والعلمية لأطباء الأسنان بالإدارات والمستشفيات، وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطن بالإسماعيلية.

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