الاستمتاع بـ"الويك إند".. هدوء الأمواج ونسب إشغال 40% على شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستمتاع بأجواء عروس البحر، حيث زادت نسبة الإشغال بالعطلة الأسبوعية عن الأيام الماضية لتصل في بداية اليوم إلى 40٪، مع رفع الرايات الخضراء.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في بيانها اليومي، إن شواطئ الإسكندرية اليوم، رفعت الرايات الخضراء مع اعتدال الطقس وهدوء الأمواج.

وتابعت أن نسبة إشغال شواطئ القطاع الشرقي حتى الآن 40%، أما شواطئ القطاع الغربي والعجمي 15%.

الالتزام بتعليمات الإنقاذ

وأوضحت مصايف الإسكندرية أنه تم التنبيه والالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، ضمن منظومة حماية المواطنين والإنقاذ على شواطئ المدينة.

مشايات لخدمة كبار السن

كما تم استكمال المشايات فى شواطئ العجمى المعروفة باتساع المساحة الرملية تسهيلا على كبار السن وذوى الهمم الوصول إلى الشاطئ، والاهتمام بتنظيف دورات المياه بجميع الشواطئ فى بداية اليوم لاستقبال الرواد.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، أمس، سقوط أمطار خفيفة على معظم أنحاء عروس المتوسط رغم ارتفاع درجة الحرارة وتعرض المدينة لموجة حارة.

وغطت الغيوم سماء الإسكندرية مع تساقط زخات الأمطار على شرق ووسط المدينة، مع زيادة شدة الأمطار ليلا لتصل إلى متوسطة.

65 شاطئًا بموسم صيف 2023

وتفتح شواطئ الإسكندرية أبوابها لاستقبال المواطنين من الصباح الباكر، حيث تبلغ أعداد الشواطئ 65 شاطئًا، والتي استعدت جميعها لموسم الصيف الحالي بالعديد من الإجراءات للحفاظ على الشواطئ وتوفير الراحة للمواطنين مع التأكيد والاهتمام بمنظومة الإنقاذ على جميع شواطئ المحافظة.

وتشمل الإسكندرية 65 شاطئًا مقسمة إلى عدة فئات بين مجانية وخدمة لمن يطلبها ومميزة وسياحية، حيث يتوفر شاطئان بشكل مجاني تماما، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد، و28 شاطئ خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10 جنيهات للفرد، و22 شاطئًا مميزًا برسم دخول 15 جنيها للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيها للفرد، وجميع الشواطئ يحصل المواطن على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا.

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