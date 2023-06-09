الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسي: أزمة الأجور تزيد من حدة الإضرابات البريطانية (فيديو)

بريطانيا
بريطانيا

قال  المحلل السياسي كامل حواش، إن الوضع في بريطانيا أصبح صعبا بعد أزمة غلاء المعيشة التي بدأت في السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت "حواش"، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أزمة غلاء المعيشة تعود أيضًا إلى فترة كورونا عندما قامت العديد من الشركات بتغيير العقود لعدد من الموظفين، بأنه يتم طردهم واستعادتهم بأجور أقل، فأصبح الفارق بالنسبة لهؤلاء العمال يصل إلى 25% أقل مما كان عليه سابقًا.

- غلاء المعيشة وصل إلى أكثر من 10%

وأضاف المحلل السياسي، أنه مع غلاء المعيشة الذي وصل إلى أكثر من 10% أصبح الوضع لا يطاق، وأصبحت المرتبات لا تكفي المواطنين، مشيرًا إلى أن أزمة الأجور تزيد من حدة الإضرابات البريطانية. 

بريطانيا أزمة غلاء المعيشة غلاء المعيشة صعب محلل سياسي الوضع في بريطانيا

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