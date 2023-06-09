الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الممتاز "ب".. العبور يصطدم بالاتصالات وبتروجت يواجه الترسانة فى المجموعة الثانية

السكة الحديد خسر
السكة الحديد خسر مباراته الأخيرة أمام الانتاج الحربي

بعيدا عن مباراة القمة بين إف سي زد ووادي دجلة، تقام اليوم الجمعة، 7 مباريات في الأسبوع التاسع والعشرين للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني "الممتاز ب"، منها ثلاث مباريات مهمة في صراع تحديد المراكز من الرابع إلى السادس.

أهم المباريات ستجمع العبور السابع برصيد 45 نقطة بقيادة عطية السيد والاتصالات السادس بنفس الرصيد بقيادة جمعة مشهور والفائز سيكون المرشح الأول للحصول على المركز السادس وخوض دورة فاصلة مع الفريقين الذين يحتلان المركز السادس في المجموعتين الأولى والثالثة، وقد ينافس الفائز على المركز الخامس إذا خسر بتروجت أمام الترسانة.

 

ويستضيف بتروجت الخامس برصيد 48 نقطة بقيادة السيد عيد فريق الترسانة الثامن برصيد 44 نقطة بقادة حسين شكري في مباراة لاتقبل القسمة على اثنين لأن بتروجت يسعى للفوز والبقاء في المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين، وفي نفس الوقت يسعى الترسانة للحصول على النقاط الثلاث والوصول للنقطة 47 والانفراد بالمركز السادس إذا انتهت مباراة العبور والاتصالات بالتعادل.

 

ويخوض القناة الرابع برصيد 50 نقطة بقيادة محمد حليم مباراة سهلة أمام الإعلاميين الأخير برصيد عشر نقاط وفوز القناة يعني تأهله رسميا لدوري المحترفين.

 

وفي مباريات تحصيل حاصل يلتقي بورتو السويس العاشر برصيد 37 نقطة بقيادة عمرو الدالي فريق السكة الحديد الثالث برصيد 51 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد ..ويحل منتخب السويس التاسع برصيد 40 نققطة ضيفا على مستقبل وطن الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

 

ويستضيف إيسترن كومباني الثالث عشر برصيد 27 نقطة فريق كهرباء الإسماعيلية الرابع عشر برصيد 26 نقطة بقيادة أحمد العجوز ..ويحل النصر الخامس عشر برصيد 23 نقطة بقيادة أشرف توفيق ضيفا على فريق الانتاج الحربي الحادي عشر برصيد 32 نقطة بقيادة مصطفى عبده.

دوري القسم الثاني العبور الاتصالات بتروجت الترسانة

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