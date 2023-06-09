الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: سأحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنه سيحصل على "التمويل اللازم" لدعم أوكرانيا ضد روسيا "طالما تطلب الأمر".

 

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين وجه له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن ما اذا كان يحظى بتأييد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على هذا التمويل؟

 

وقال بايدن: "أنا واثق بأننا سنحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

 

احتواء الصين

 

وأعلن بايدن وسوناك اليوم، شراكة اقتصادية جديدة تهدف الى خوض التحديات الجيوسياسية الكبيرة الراهنة، وخصوصا في مواجهة طموحات الصين.

 

وينص "إعلان أطلسي" وقعه الرجلان في البيت الابيض على بنود عدة بينها تعزيز التعاون في صناعة الدفاع وتوريد المعادن الضرورية في الانتقال على صعيد الطاقة.

 

ووصل سوناك إلى واشنطن في وقت متأخر من الثلاثاء، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن للدعوة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان صحفي أن رئيس الوزراء البريطاني سيدعو إلى أن يكون التعاون الأمني الاقتصادي بين البلدين واسع النطاق مثل تعاوننا في مجال الأمن التقليدي.

 

وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، مسألة دعم أوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري، مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن.

 

وفي الأول من يونيو، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حلف الناتو سيقدم لأوكرانيا "حزمة قوية من الدعم السياسي والمادي" خلال القمة القادمة المزمع عقدها في مدينة فيلنيوس في الفترة ما بين 11-12 يوليو، دون تحديد للمبلغ المقرر.

 

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

 

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

​جو بايدن ريشي سوناك التمويل اللازم دعم أوكرانيا إعلان أطلسي

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