كيف يؤثر ماسك بنس وحملته الانتخابية على فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية؟

سلطت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، اليوم الخميس، الضوء على إعلان نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس إعلان ترشحه وإطلاق حملته الانتخابية، مشيرة إلى أن بنس يضرب بقوة أكبر من أي وقت مضى مع انطلاق حملته الانتخابية في 2024.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن نائب الرئيس السابق مايك بنس شارك في السباق الرئاسي لعام 2024 ليضرب دونالد ترامب من زوايا متعددة.

وأمس الأربعاء، شارك نائب الرئيس السابق مايك بنس في السباق الرئاسي 2024 بهجوم متعدد الجوانب على دونالد ترامب ورئيسه السابق والمتسابق الحالي في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري.

ولكن حتى بينما كان يمزق ترامب بشكل مطول وبعبارات أقسى من أي وقت مضى، فقد روج بنس لسجله في "إدارة ترامب- بنس"، مسلطا الضوء على التحديات التي واجهتها حملته الطويلة الأمد.

عندما ترشح دونالد ترامب للرئاسة في عام 2016، وعد بالحكم كمحافظ، وقال بنس، الذي أتم 64 عاما يوم الأربعاء، في خطاب افتتاحي في ولاية أيوا "لقد فعلنا ذلك معا"، "اليوم، لم يعد بمثل هذا الوعد."

دخل بنس السباق متأخرا عن معظم منافسيه الجمهوريين، وبعيدا عن ترامب، يتنافس بنس ضد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم ساوث كارولينا السابق نيكي هالي، والسناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، وحاكم نيوجيرسي السابق كرئيس كريستي ومجموعة من الأسماء الأخرى.

كما تحدث بنس، الذي قدم أوراقا رسمية يوم الإثنين لإطلاق حملته رسميا، بشكل مباشر عن خلافه مع ترامب بعد حملتهما الخاسرة أمام الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس في عام 2020.

وكان ترامب قد دفع بنس لمحاولة قلب خسارتهم برفض أصوات الهيئة الانتخابية الرئيسية بينما كان بنس يترأس الكونجرس في دور احتفالي في 6 يناير 2021.

وقال بنس: "اخترت الدستور، وسأفعل ذلك دائمًا"، "استمر رفيقي السابق في الترشح في الإصرار على أن لي الحق في إلغاء الانتخابات. كان الرئيس ترامب مخطئا حينها وهو مخطئ الآن".

مواقف متشددة تضعف آمال ترامب بالفوز

كما انتقد بنس، الذي يدعو إلى نوع تقليدي من المحافظين الاجتماعيين الجمهوريين أكثر من ترامب ومنافس كبير آخر، DeSantis، ترامب بسبب إحجامه عن اتخاذ موقف متشدد بشأن الإجهاض.

قال بنس: "بعد قيادة أكثر إدارة مؤيدة للحياة في التاريخ الأمريكي، يتراجع دونالد ترامب وآخرون في هذا السباق عن قضية الجنين".

أصبحت القضية شديدة الاستقطاب مكونا مركزيا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري القديم في الإجهاض.

وتفوق الديموقراطيون على الجمهوريين على نطاق واسع، حيث وسعوا أغلبيتهم في مجلس الشيوخ وعانوا من خسائر أقل من المتوقع في مجلس النواب.

لكن بنس أعرب عن أسفه لأن ترامب يتعامل مع الإجهاض "على أنه مصدر إزعاج، بل إنه ألقى باللوم على خسائر الانتخابات في قلب قضية رو ضد وايد".

خدم بنس أكثر من عقد في مجلس النواب الأمريكي وفترة ولاية واحدة كحاكم لولاية إنديانا قبل أن يصبح نائب ترامب في حملته الرئاسية الفائزة لعام 2016، وكان ينظر إليه على أنه أحد أكثر مساعدي ترامب ولاء طوال السنوات الأربع من ولايته.

لكن بعد انقطاعهما عن نتائج انتخابات 2020، فقد بنس شعبيته لدى شريحة من الناخبين الجمهوريين. في غضون ذلك، لا يزال ترامب هو الزعيم الفعلي للحزب، حيث يحتل الصدارة في استطلاعات الرأي في السباق التمهيدي.

تعد أرقام استطلاعات بنس أفضل من بعض استطلاعات الرأي التي أجراها منافسوه.