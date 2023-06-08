بطريرك الأقباط الكاثوليك يدشن كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة بعد تجديدها

ترأس مساء اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة تدشين كنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، بعد تجديدها.

جاء ذلك بمشاركة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، وراهبات يسوع ومريم القبطيات، تضمنت الذبيحة الإلهية طقس تدشين الكنيسة، والأيقونات المقدسة.

وفي كلمته، تحدث صاحب الغبطة حول تاريخ الكنيسة العريق، مشيرًا إلى الدعوات المختلفة، التي خرجت من الرعية، كما أكد الأب البطريرك أن الكنيسة الحقيقية هي البشر.

وشجع غبطته الجميع على العمل، والصلاة من أجل رعيتهم، مقدمًا التهنئة إلى كافة المؤمنين، بمناسبة تدشين الكنيسة، بعد تجديدها.