الكشف بالمجان على 7 ألاف مواطن خلال 8 قوافل طبية بسوهاج

أعلن الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية المجانية لأكثر من 7 آلاف مواطن بـ 5 مراكز هى “ساقلتة - طهطا - جهينة - البلينا - طما”.

وتابع “النجار” في تصريحات له، أن القافلة استهدفت قري “الخزاندارية شرق - الجريدات - مشروع غرب طهطا - الريانية - الطوالب - الكوم الاصفر - الحرجة بالقرعان - يعقوب - ام دومة” من خلال 8 قوافل طبية مجانية.

وأكد أن القوافل الطبية ضمت جميع التخصصات الطبية “الباطنة - الأطفال - عظام - جراحة - الرمد - الأسنان - الجلدية - نساء وتوليد” بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية و بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها جميع أنواع الأدوية.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، إنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانية.

تأتى هذة القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومن أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.