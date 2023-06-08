الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"آلو يا بيبو".. وزير الرياضة يطمئن علي بعثة الأهلي في المغرب

د.أشرف صبحي
د.أشرف صبحي

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة هاتفيًا مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للاطمئنان على استقرار أوضاع فريق الأهلي في المغرب الذي سافر صباح اليوم لخوض مباراته مع فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته العاشرة مساء الأحد المقبل.

وتواصل وزير الرياضة، هاتفيًا مع السفير المصري بالمغرب ياسر عثمان للاطمئنان على بعثة الأهلى وذلك فى إطار متابعاته لاستعدادات الفرق المصرية المشاركة فى مختلف المنافسات القارية.

كما تابع صبحى جميع التجهيزات المتعلقة باستضافة واقامة فريق النادى الأهلى في المغرب.

وأعرب وزير الشباب عن خالص تمنياته لفريق النادي الاهلي وتحقيق الفوز فى مبارياته تأكيداً على ريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الأفريقية.

ولفت الوزير إلى متابعته الدورية مع جميع الفرق المصرية اللتي تمثل مصر بالخارج، وتحفيزهم لتسجيل إنجازات جديدة لسجل الرياضة المصرية وإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.

أبطال افريقيا إدارة النادي الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التجهيزات الخطيب

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