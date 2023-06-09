الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 9 يونيو 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

حظك اليوم برج الحمل

مهنيًا: بريق أمل يطلّ من خلف حجاب الانتظار، كن واثقا بأن لا شيء يقدر على الحط من المعنويات المرتفعة.

عاطفيًا: تحتاج إلى رضا الشريك ولا سيما أنك في مرحلة حاسمة من حياتك معه. 

صحيًا: من المفيد أن تختبر قدرتك على التحمل، وهذا سيظهر لك مدى سلامة صحتك.

 

حظك اليوم برج الثور

مهنيًا: أقترح عليك التدقيق اكثر في حياتك المهنية، وقد تحصل على معنويات غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك. 

عاطفيًا: تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلي، ما يستوجب منك التأنّي في التعاطي معه. 

صحيًا: تكون شديد العصبية وتستنفد الكثير من الطاقة، لكن حاول أن تكون حذراً بعض الشيء.

 

حظك اليوم برج الجوزاء

مهنيًا: يدخل القمر الى برجك لكي يضيء على بعض المواضيع ويأتي بالتسويات في مصلحتك. 

عاطفيًا: قد تواجه بعض المصاعب وفقدان الحيوية والنشاط، العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد.

صحيًا: أنت بحاجة دائمة إلى المراقبة الذاتية ومعالجة إيجابية لحالة عدم استقرارك الصحي.

 

حظك اليوم برج السرطان

مهنيًا: البحث في دفاتر الماضي لا يعيق تقدمك في العمل، الأمور تغيرت جذرياً نحو مزيد من التطور. 

عاطفيًا: مهما ضغط عليك الشريك لدفعك نحو ارتكاب أخطاء تجاهه، عليك ان تصمد بانتظار توضيح الصورة أكثر.

صحيًا: تحتاج إلى الراحة والهواء النقي والوحدة ما يدفعك إلى التنفس في مكان آخر.

 

حظك اليوم برج الأسد 

مهنيًا: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل. 

عاطفيًا: تحسم أمرك وتباشر مشروعاً جديداً قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة.

صحيًا: استحقاقات متتالية واختبارات جدية تحدد مصير مستقبلك الصحي على المدى المنظور.

 

حظك اليوم برج العذراء

مهنيًا: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني.

عاطفيًا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه.

صحيًا: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرض لنفسك للمزيد من الأخطار الصحية.

 

حظك اليوم برج الميزان

مهنيًا: أنت الوحيد من عليه اتخاذ القرارات المناسبة والخيارات التي تجدها ضرورية لتلافي المشكلات في العمل. 

عاطفيًا: المصادفة تؤدي دوراً كبيرًا في اختيار الشريك المناسب، ولن يخيب أملك على هذا الصعيد .

 صحيًا: تجنّب تناول الطعام في أوقات متأخرة فهذا يضرّك كثيرًا.

 

حظك اليوم برج العقرب

مهنيًا: الحديث المتواصل عن القضايا المالية يفرض عليك معالجة جذرية، وخصوصاً أنك تمر بيوم غير مستقرة ماديًا.

عاطفيًا: عليك مراعاة مشاعر الشريك إلى أقصى حد، لأن قضية حساسة تقلقه وتبقيه متوتراً وقلقاً على المصير.

صحيًا: قد تسمع خبرًا محزنًا يقلق راحتك ويقضّ مضجعك ويحرمك النوم، ويسبب لك صداعًا حادًا.

 

حظك اليوم برج القوس 

مهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض المشكلات المهني أو مع بعض المقرّبين حتى منتصف الشهر المقبل.

عاطفيًا: سعيك الدائم عن التطوّر في العلاقة العاطفية له غير نقطة إيجابية، وهذا يكون موضع ترحيب من قبل الشريك. 

صحيًا: تقوم ببعض الخطوات الصحية الناجحة وتشعر على أثرها بأنك حققت إنجازًا كبيرًا.

 

حظك اليوم برج الجدي 

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ونقاشات ومفاوضات وأخبار جديدة تتعلق بسلفة. 

عاطفيًا: تسعى للقاء الشريك في مكان هادئ، ما يساعد على حل بعض الأمور البسيطة. 

صحيًا: ابتعد عن المأكولات الدسمة لأن وقتك لا يساعدك على القيام ببعض التمارين للتخلص من رواسبها.

 

حظك اليوم برج الدلو

مهنيًا: حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة ونشاطًا، وبانتظارك العديد من فرص النجاح على غير صعيد.

عاطفيًا: تحل مع الشريك الكثير من الأمور العالقة بينكما، والاختلاف في وجهات النظر بينكما يخف تدريجيًا. 

صحيًا: ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

 

حظك اليوم برج الحوت

مهنيًا: عليك التأّني والحذر في عملك، ولا سيما أن تجاربك السابقة مع الزملاء غير مشجعة على الإطلاق.

عاطفيًا: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة تفيد دراسة لك أو تحقيقًا أو تصورًا، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور.

صحيًا: تمتع بالأجواء الإيجابية في محيطك، فهي لن تتكرر دائمًا.

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