الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خريطة فصل التيار الكهربائي خلال أسبوع في بيلا بمحافظة كفر الشيخ

كهرباء
كهرباء

أعلنت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ،عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقري التابعة لنطاق مركز بيلا، بناءً علي إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وقطاع الكهرباء بكفر الشيخ، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 15 يونيو.

وأوضحت رئاسة مركز ومدينة بيلا - في بيان لها اليوم الخميس - أن أعمال الصيانة تبدأ في بعض المناطق من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم.

ومن جانبها، طالبت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عملائها المقيمين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اتخاذ احتياطاتهم من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي خاصة أصحاب المستشفيات والأماكن الخدمية.

وأضافت الشركة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن المناطق والأحياء والقرى التي سيتم فصل التيار الكهربي عنها طوال الأسبوع هي كالتالي:

يوم السبت 10 يونيو 2023 

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قرية «العلامية وتوابعها»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي لوحة توزيع بيلا الجديدة.

يوم الأحد 11 يونيو 2023

 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قريتي «حلمي حسين وكوم الحجنة وتوابعهما»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي محطة محولات بيلا .

يوم الاثنين 12 يونيو 2023

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قرية «الكوم الطويل وتوابعها»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي لوحة توزيع الكراكات.

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قرية «الحوة وتوابعها»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي لوحة توزيع بيلا الجديدة.

يوم الأربعاء 14 يونيو 2023

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قرية «الكراكات وتوابعها»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي لوحة توزيع الكراكات، يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023 متابعة إزالة الأعطال.

بيلا كهرباء كفر الشيخ أسبوع المحافظ

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