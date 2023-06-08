الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يستقبل مهند شعبان وهنا جودة بالعاصمة الإدارية

جريدة الدستور

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الخميس، مهند شعبان، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث بعد تتويجه بذهبية بطولة نهائي كأس العالم بتركيا وتأهله إلى أولمبياد باريس 2024، بحضور للمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد  الدولي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأعرب صبحي عن سعادته بتأهل اللاعب مهند شعبان إلي أولمبياد باريس، مثنيا على الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعب في البطولة، وأكد ثقته في أن أبطال مصر من الخماسي الحديث وباقي أبطال في مختلف الألعاب، على تأهلهم لباريس وتحقيق ميداليات، وذلك لرفع علم مصر في المحافل  الدولية، والتي تعتبر حلم لجميع الرياضيين.

واكد وزير الشباب أن اللاعب مهند شعبان سيكون في خطة الوزارة في برنامج رعاية الابطال حتي اوليمبياد باريس ٢٠٢٤، وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم لابنائها من الرياضيين، من أجل الارتقاء بمستواهم والفوز بميدالية أولمبية.

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