الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: "تحالف محاربة الإرهاب" يؤكد أن داعش مازال العنصر الأخطر

داعش
داعش

قال ماهر فرغلي، الباحث في ملف الإسلام السياسي، إن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب تم عقده أكثر من مرة في السعودية وهذا دليل اهتمام المملكة العربية السعودية بهذا الملف. 

محاربة الإرهاب 

وأكد ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن هذا المؤتمر أولى اهتمام كبير بمناقشة قضية العائدون والمقيمين في المخيمات على حدود البلاد.

أزمات العالم

وأضاف أن الجيل الموجود في تلك المخيمات يمثلون خطورة كبيرة في المنطقة بالكامل:"داعش نقلت تمركزها من المناطق الصحراوية إلى المناطق البحرية الساحلية، وذلك حتى يكون هناك تمويل مباشر لهم من الخارج".

أشار الباحث في ملف الإسلام السياسي إلى أن المؤتمر ناقش تلك الأزمات الإرهابية كافة، وأكد أن التنظيم الإرهابي مازالت تشكل خطورة كبيرة على العالم:" التحالف يولي اهتمام كبير وبالغ بجميع الحركات العنيفة الإرهابية في العالم، والإشارات كانت كثيرة على داعش نظرًا؛ لأنه مازال يمثل العنصر الأخطر في العالم".

ماهر فرغلي الحركات الإرهابية مصر جديدة اي تي سي ضياء رشوان التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب

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