الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق موانئ السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، عن إغلاق موانى السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، نظرا لسوء الاحوال الجومائية. 

وتابعت في بيان لها: “بلغت شدة الرياح 35 عقدة غربية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية”.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

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