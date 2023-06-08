الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة منتخب الجابون الأولمبى لمجموعة مصر فى أمم إفريقيا

أمم أفريقيا تحت 23
أمم أفريقيا تحت 23 عاما

قضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعودة منتخب الجابون الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا رسميا من الكاف بالقرار، وعودة الجابون للبطولة بعد قرار استبعاده.

كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت في وقت سابق استبعاد منتخب الجابون من مجموعة مصر في البطولة.  

وأصبح الموقف النهائي فى مجموعة مصر  تواجد كل  من:  مصر ومالى والجابون  والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا.

ويستهل الفراعنة أول مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.

منتخب الجابون الأولمبي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما اولمبياد باريس 2024 الكاف

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