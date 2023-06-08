اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

تمكّن فريق العمل المختص بوزارة البيئة، بالتعاون مع جهات أخرى، من السيطرة على السمكة التي هاجمت أحد رواد شواطئ الغردقة، وتم نقلها إلى المعمل لفحصها والتعرف على أسباب هجومها.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فريق العمل بتطبيق السياسات العالمية لتحقيق سلامة مرتادي شواطئ البحر الأحمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حوادث هجوم القروش.

وبناءً على سلوكيات غير طبيعية للسمكة المتسببة في الحادث، وسابقة حوادث الهجوم على البشر من هذا النوع من القروش، قام فريق العمل بصيد السمكة لفحصها والتعرف على أسباب هجومها، ومعرفة ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة.

وتقدمت وزارة البيئة بالشكر والتقدير لمحافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، ومعهد علوم البحار، وجمعية هيبكا، ومؤسسات الدولة المختصة، على الدعم الذي قدّموه لفريق العمل، الذي نجح في تنفيذ مهامه بكفاءة عالية.