حول برنامج تدقيق السلامة.. سلطة الطيران تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع الآياتا

استضافت سلطة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران ورشة عمل حول مفهوم مراجعات برنامج الآياتا IATA Operations Safety Audit (IOSA) لتدقيق سلامة العمليات الجوية في شركات الطيران وتقييم المخاطر، والتي ينظمها الاتحاد الدولى للنقل الجوى (الآياتا)، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 من يونيو الجاري، بمشاركة سلطتي الطيران المدني بكل من دولة الأردن والإمارات بحضور مندوبى شركات الطيران بالشرق الأوسط والعاملين بمجالات السلامة الجوية، وتأتي ورشة العمل في ضوء استراتيجية وزارة الطيران نحو الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني، نحو تعزيز مستويات السلامة والأمن في مختلف أنشطة الطيران.

هذا وقد أدار ورشة العمل كل من السيد جهاد الفقير، رئيس السلامة الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط والسيد محمد لطفي مدير منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الجوي.

حيث قدمت ساكيلي روزميري مدير تدقيق معايير السلامة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي شرحًا حول المعايير الأساسية فى مجال السلامة بما يكفل تعزيز مستويات أداء السلامة والمرونة التشغيلية، وكذلك سبل تطوير برنامج تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد الدولى للنقل الجوى، وصولًا إلى نموذج قائم على المخاطر يتيح تخصيص عمليات التدقيق وفقًا لطبيعة المخاطر التى تواجهها شركات الخطوط الجوية مضيفه أن التسجيل في برنامج تدقيق السلامة التشغيلية يعد أحد متطلبات العضوية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

تضمنت ورشة العمل تقديم عروض توضيحية عن كل الموضوعات المتعلقة بشرح التغيرات الرئيسية التى طرأت على برنامج الأياتا Operations Safety Audit من حيث آلية التدقيق والمتابعة المستمرة، هذا بالإضافة إلى مناقشة كل إجراءات ضمان الجودة والسلامة والمراجعة الداخلية فى العمليات الجوية بشركات الطيران، هذا وقد أتاحت ورشة العمل للمشاركين مناقشة أفضل الممارسات والوسائل المتعلقة بمجال السلامة الجوي .وتأتى ورشة العمل فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة الطيران المدنى المصري والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا" والتى تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدائم في مجال سلامة الطيران من خلال البرامج الموصي بها من قبل منظمة "الآياتا" والمعتمدة دوليًا في مجال مراقبة مستويات السلامة والخدمات الأرضية على شركات الطيران.