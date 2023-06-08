الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"aiBANK" يتيح السحب والإيداع اللحظى ببطاقات الخصم المباشر عن طريق "فورى"

بنك الاستثمار العربي
بنك الاستثمار العربي

أعلن بنك الاستثمار العربي "aiBANK"، عن إتاحة عمليات السحب والإيداع اللحظي ببطاقات الخصم المباشر عن طريق كل ماكينات شركة فوري، وذكر البنك أن خدمة السحب والإيداع عبر "فوري" متاحة فقط لبطاقة الخصم المباشر في الوقت الحالي.

كما قدم aiBANK إمكانية التقسيط من خلال بطاقات البنك الائتمانية لمدة تصل الى 12 شهر بدون فوائد او مصاريف إدارية عند الشراء من جوميا وذلك حتى 18 يونيو 2023.

جدير بالذكر أن البنك أصدر مؤخرا شهادات بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 18% متاحة للعملاء الأفراد فقط وشهادات بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 5.30% وأيضا  يوفر حساب توفير بلس بعائد يصل إلى 14% يصرف شهريًا، بالإضافة إلى تقديم مجموعة مميزة من البطاقات البنكية والتي تغطي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء مدعومة بأحدث الوسائل التقنية في عمليات الدفع.

وسجل صافى الأرباح لـaiBANK خلال الربع الأول من 2023، مبلغا قدره  175 مليون جنيه، بمعدل نمو 25% عن نفس الفترة من العام السابق.

aiBANK إتاحة عمليات السحب والإيداع اللحظي بطاقات الخصم المباشر كل ماكينات شركة فوري خدمة السحب والإيداع عبر فوري متاحة فقط لبطاقة الخصم المباشر في الوقت الحالي إمكانية التقسيط من خلال بطاقات البنك الائتمانية لمدة تصل الى 12 شه بدون فوائد او مصاريف إدارية لشراء من جوميا وذلك حتى 18 يونيو 2023

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