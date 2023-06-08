الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حجاج: "الكوميسا" ستضع حلولاً منطقية للأزمات الدولية المؤثرة

أحمد حجاج
أحمد حجاج

قال أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن مصر كما ذكر الرئيس السيسي ارتفع معدل تبادلها التجاري مع الكوميسا من شراكة ملايين من الدولارات إلى ٤,٢ مليار دولار في السنة الأخيرة، حيث حدثت طفرة في الصادرات المصرية لدول الكوميسا، كما أن الدول الإفريقية ضاعفت صادراتها إلى الدولة المصرية.

 العلاقات المصرية الإفريقية

وأكد حجاج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تشاورا مستمرا بين زعماء أعضاء الكوميسا، وهذا الاتصال المباشر حل الكثير من المشاكل الإفريقية التي كانت توجد بين الدول. 

النزاع الأوكراني الروسي 

وتابع "النزاع الأوكراني الروسي عرقل الإمدادات الغذائية التي كانت تصل للقارة ، لذا هذا التحالف الإفريقي سوف يضع حلول منطقية لتلك الأزمات الدولية التي تؤثر على المنطقة". 

واستطرد الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية: "رئيس أنجولا قال إنه لا يجب أن يكون هناك احتكار لمياه النيل، حيث هذه المياه ملك دولتي المصب ودول المنبع معًا".

أحمد حجاج الكوميسا العلاقات المصرية الإفريقية اكسترا نيوز أعضاء الكوميسا

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