الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الصحفيين يلتقى رئيس دار الأوبرا لبحث سبل إحياء النشاط الفنى والثقافى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية بحضور محمود كامل، وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية.

وناقش اللقاء سبل التعاون بين نقابة الصحفيين ودار الأوبرا، وتم الاتفاق على صياغة بروتوكول تعاون لتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية المشتركة، لإعادة إحياء النشاطين الفني والثقافي بالنقابة واستغلال الإمكانات المتاحة بالصحفيين ودار الأوبرا.

ومن المقرر توقيع بروتوكول تعاون خلال اللقاء الموسع بالنقابة، ويعقبه مؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل.

وسلم نقيب الصحفيين درع النقابة لرئيس دار الأوبرا، وأعلن الطرفان عن ترحيبهما بالتعاون المشترك بين الجانبين.

خالد البلشي نقيب الصحفيين خالد داغر وكيل النقابة محمود كامل التعاون الصحفيين دار الاوبرا

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