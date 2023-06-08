محافظ أسيوط يشارك فى الجنازة العسكرية للشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق بطما

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، في الجنازة العسكرية للشهيد البطل الرائد مصطفى عبد الرازق، معاون مباحث مركز الفتح بأسيوط، بمسقط رأسه بمدينة طما بمحافظة سوهاج، والذى استشهد صباح اليوم خلال مداهمة أمنية لضبط خارجين عن القانون بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بأسيوط.

رافقه خلال الجنازة العسكرية اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج وأحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج ومساعدى وزير الداخلية للقطاعات ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظتى سوهاج وأسيوط.

كما قدم محافظ أسيوط خالص التعازى لأسرة الشهيد البطل " الرائد مصطفى عبد الرازق " داعياً المولى عزل وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها البواسل.

وأكد محافظ أسيوط أن مصر لا تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن وحفظ أمنها واستقرارها، مشيدًا بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة وتضحياتهم بأرواحهم فداءا للوطن ودورهم في توفير الأمن والأمان، داعيا الله أن يوفق رجال القوات المسلحة و الشرطة في حفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية.



كان الرائد مصطفى عبدالرازق 31 عامًا معاون مباحث مركز شرطة الفتح قد استشهد في صباح اليوم الخميس أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح و خلال تنفيذ الحملة أصيب أثناء تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع مطلوبين و تم نقله إلى مستشفى الشرطة و لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى و تم تشييع جثمان الشهيد و دفنه بمسقط رأسه بمدينة طما التابعة لمحافظة سوهاج.

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