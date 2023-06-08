الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاعل متميز لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى مع منظومة شكاوى مجلس الوزراء

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على توطيد جسور الثقة بينها وبين الطلاب وأولياء الأمور، من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال لتلقي الشكاوى ورصدها، عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الموقع الرسمي للوزارة أو صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد الوزير بالجهود المضنية للعاملين بالإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة في التعامل مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين، والتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لحل هذه الشكاوى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن، والعمل على تيسير مختلف الإجراءات، بما يضمن حل أي مشكلات تواجه المواطنين.

في هذا الإطار، أشار السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، استقبلت 3500 شكوى خلال شهر مايو الماضي، منها 2565 شكوى فردية، و935 شكوى جماعية، موضحا أن الإدارة نجحت في مراجعة وفحص ودراسة 3495 شكوى والرد عليها، وفقا للضوابط واللوائح القانونية، وذلك بمعدل إنجاز وصل إلى 99.86%، مضيفًا أنه جار استكمال مراجعة فحص 5 شكاوى تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك وفقًا لما ورد حول تقييم أداء الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة في التعامل وسرعة الرد على الشكاوى الإلكترونية الواردة من المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو 2023.

من جانبه، أكد أبو العينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة حرص الإدارة على سرعة التعامل مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التي يتم رصدها أو الواردة للوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالي، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين من الطلاب وأولياء الأمور.

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