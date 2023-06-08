الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كادينا سير: حافز للكرة الذهبية فى عقد بيلينجهام مع الريال

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

بدأت تقارير صحفية في تسريب بنود من عقد الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب بروسيا دورتموند مع الريال.

وأعلن بروسيا دورتموند، أمس، رحيل جود بيلينجهام وانتقاله لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن عقد بيلينجهام مع الريال يتضمن حافزًا حال الفوز بالكرة الذهبية.

وانضم بيلينجهام لصفوف فريق بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من فريق بيرمنجهام الإنجليزي.

أشارت الإذاعة إلى أن الشرط المنصوص عليه في عقد بيلينجهام مع ريال مدريد يقضي بحصول بروسيا دروتموند على حافز إضافي في حالة تتويج اللاعب بالكرة الذهبية خلال مدة عقده الممتد حتى 2029.

وحصل بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

ولعب جود بيلينجهام 132 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، من أصل 177 مباراة لعبها وسجل 28 هدفًا وصنع 27.

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