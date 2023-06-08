نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر 2023

مع إعلان نتائج الشهادة الاعدادية في عدد كبير من المحافظات حرص أولياء الأمور والطلاب على معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر 2023 عبر “جوجل”، تقوم مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر 2023

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الأقصر 2023.

يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بهم على الموقع الرسمي للوزارة. وهو المصدر الوحيد والموثوق للحصول على النتيجة.

وبالنسبة لتوزيع كافة الدرجات، فمن المفترض أن سوف يتم توزيعها على الطلبة في مختلف المواد الأساسية، وتكون مثل اللغة العربية ومادة الرياضيات والعلوم ومادة التربية الدينية. ومن المفترض بالنسبة للطلبة أن سيتابعوا تقدمهم الأكاديمي وسيعملوا على التحسين لأدائهم في المواد التي سيحتاجون لدعم إضافي.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر لعام 2023 في الساعات القادمة، اذ أن تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات لجميع امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر.

و أوضحت المديرية أنه سوف يتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية بالأقصر على محافظ الأقصر لاعتمادها بشكل رسمي في الساعات القادمة، ومن ثم القيام بالإعلان عن جميع أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر، ومن ثم سوف يتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في الأقصر، لكي سيتمكن الطالب من الحصول على النتيجة بسهولة.

الاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر 2026

قم أولا بفتح “الموقع الإلكتروني لمحافظة الأقصر”.

ومن ثم قم بالدخول على الخدمات التعليمية.

قُم بالنقر على “رمز النتائج” الخاص بالاختبار.

اختيار لنتيجة الشهادة الإعدادية في منطقة الأقصر.

قم بكتابة رقم الجلوس.

إدخال رقم الجلوس.

قم بالنقر لزر اظهار النتيجة.