حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة ( VIVA UNITA ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ،حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28198 طن تشمل: 7403 طن يوريا و 4522 طن رمل و 16123 طن كلينكر و 150 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58830 طن تشمل : 6567 طن خردة و 6700 طن كسب فول صويا و 3250 طن فول صويا صب و 9085 طن حديد و 1450 طن أرز معبأ و 1342 طن خشب زان و 15136 طن ذرة و 15300 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1410 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 259 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4109 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160914 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206170 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2448 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5862 شاحنة .