الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المهندسين: "30 مايو يوم كرامة المهندسين ونحتاج للترابط والتهدئة"

يوم كرامة المهندسين
يوم كرامة المهندسين

وجه طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رسالة شكر للمهندسين على حضورهم للجمعية العمومية الأخيرة ووصفها بـ"يوم كرامة المهندسين".

وقال "النبراوي": المشاركة الكثيفة جاءت تأكيدًا على أن نقابة المهندسين نقابة حرة وجددت الثقة في شخصي كنقيب مهندسي مصر.

وأكمل: "أجدد طلبي من اللجنة المشرفة سرعة إعلان النتيجة التي تعدت مؤشرات 90% رفض سحب الثقة، وذلك حفاظا لحق المهندسين وحماية لصوتهم".

وأكمل: "أشكر من الوزراء الذين حضروا اليوم وأتقدم بالشكر للجنة الحكماء التي حاولت حل الأزمة".

واختتم داعيًا الجميع للتكاتف وتكثيف العمل والترابط والتهدئة من أجل صالح النقابة والمهنة والعودة إلى روح الإخاء والوحدة، ووعد بالاستمرار في العمل من أجل صالح المهندسين.

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المهندسين الاستمرار الازمة الجمعية العمومية

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023

متحدث الخارجية: خالص المواساة لفرنسا فى حادث الطعن بمدينة «أنسى»

رئيس جامعة عين شمس: أدخلنا زراعة الكبد فى مصر منذ عشرين عامًا

عمال مصر يطالب العمل الدولي بتقديم دعم إضافي للتغلب على التحديات

رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء المجلس الاستشارى الاقتصادى

"بنزيما" يكشف سبب اختياره اتحاد جدة وموقف عائلته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس