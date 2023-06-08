نقيب المهندسين: "30 مايو يوم كرامة المهندسين ونحتاج للترابط والتهدئة"

وجه طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رسالة شكر للمهندسين على حضورهم للجمعية العمومية الأخيرة ووصفها بـ"يوم كرامة المهندسين".

وقال "النبراوي": المشاركة الكثيفة جاءت تأكيدًا على أن نقابة المهندسين نقابة حرة وجددت الثقة في شخصي كنقيب مهندسي مصر.

وأكمل: "أجدد طلبي من اللجنة المشرفة سرعة إعلان النتيجة التي تعدت مؤشرات 90% رفض سحب الثقة، وذلك حفاظا لحق المهندسين وحماية لصوتهم".

وأكمل: "أشكر من الوزراء الذين حضروا اليوم وأتقدم بالشكر للجنة الحكماء التي حاولت حل الأزمة".

واختتم داعيًا الجميع للتكاتف وتكثيف العمل والترابط والتهدئة من أجل صالح النقابة والمهنة والعودة إلى روح الإخاء والوحدة، ووعد بالاستمرار في العمل من أجل صالح المهندسين.