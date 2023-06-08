"براحتك".. لماذا يصعب على الرجل فهم ما تقصده النساء بالمناقشات الزوجية؟

"براحتك".. كثيرًا ما تقال هذه الكلمة بين المرتبطين والازواج، حيث تعتبر من الكلمات التي تحمل الكثير من المعاني، فالكثير من النساء يستخدمن هذه الكلمة لشريك الحياة، ففي كثير من الأحيان تكن بداية المشكلة والخلاف.

يعد تبادل الأحاديث والنقاشات بين المتزوجين من الأمور الهامة والتي تساهم في توطيد العلاقات بين المرتبطين، ولكن في كثير من الأحيان يتخلل الحديث الكثير من الكلمات التي قد تحمل الكثير من المعاني والتي يصعب على الرجل فهمها، لعل أشهرها كلمة "براحتك".

"كلمة براحتك".. لماذا يصعب على الرجل فهم ما تقصده النساء

في هذا الصدد أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد الأسري والنفسي ميادة عابدين، أنه عندما تقول لك زوجتك أو حبيبتك كلمة "براحتك " حاول أن تفكر جيدا قبل الإجابة أو قبل اتخاذ القرار.

أوضحت "عابدين"، أن غالبا كلمة "براحتك" بمثابة فخ كبير يقع فيه الكثير من الرجال الذين يعتقدون أن هذة الكلمة بمثابة موافقة من الشريكة علي ما يريد الرجل تنفيذه وهذا غير صحيح تماما.

نوهت خبيرة الإرشاد الأسري، أن هذه الكلمة بمثابة تراجع عن قرارك وفعل ما أريده أنا أو تنازل عن قرارك نهائيا، أما إذا قالها الرجل فهى أيضا بمثابة كارثة كبري لأنها تفسر ذلك عدم اهتمام لما تقوله شريكة حياتك.

أكدت الكاتبة وخبيرة الإرشاد الأسرى، أن واقع أي كلمة علي نفس المتلقي في طريقة نطقها فعلي حسب أداء نطق الكلمة تصل الرسالة سواء كانت سلبية أو إيجابية، فطريقة إلقاء الكلمة ممكن أن يجعلك تشعر بمعنى سلبي وممكن أن يشعرك بمعنى إيجابي لذلك انتبه لشعور الطرف الأخر أيا كانت صفته بالنسبة لك.

ما هو فن الاتصال الفعال بين الزوجين؟

يعتبر الحديث المثمر أحد أهم عوامل نجاح العلاقات الزوجية، حيث يساعد في بناء علاقة قوية ومستقرة بين الزوجين، فالحديث المثمر هو الحديث الذي يحمل الكثير من المفاهيم والأفكار بين الزوجين، ويساعد على تفهم بعضهما البعض وتحسين التواصل بينهما.

فالكثير من المشاكل التي تواجه الأزواج يمكن حلها عن طريق الحديث المثمر، فهو يساعد على تحليل وفهم مشاعر الآخرين وتعزيز الثقة في العلاقة، كما أنه يساعد على تحديد الأهداف والتطلعات الزوجية والعمل على تحقيقها، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للحديث المثمر أن يساعد على تقليل الصراعات والخلافات بين الزوجين، حيث يمكن استخدامه كأداة للتفاهم والتسامح والإيجابية.