الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تكريم 74 متميزًا من كوادر شركة أسيوط للبترول (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرمت شركة أسيوط لتكرير البترول عددًا من أكفأ كوادرها من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في حفل أقامته الشركة بمقرها في محافظة أسيوط بحضور الكيميائى ماجد الكردى، رئيس مجلس الإدارة والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وشهد الحفل تكريم أوائل الحاصلين على درجة الماجستير، وتسليم شهادات التخرج لجميع الخريجين البالغ عددهم 74 خريجًا من كوادر الشركة وإعلان منحهم درجة الماجستير فى إدارة الأعمال.

وألقى المشاركون في حفل التكريم كلمات موجهة للخريجين ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الأكاديمية وعميد الدراسات العليا تحثهم على مواصلة مسيرة التسلح بالعلم والمعرفة والمهارات العملية والعملية إيمانًا بدورهم الهام في تنفيذ خطط وبرامج التطوير في الشركة وفق استراتيجية الوزارة في هذا الشأن وتشكرهم على ما حققوه خلال رحلة الدراسة العلمية، كما ألقى الخريجون كلمتهم خلال الحفل، وتبادلت شركة أسيوط والأكاديمية دروع التكريم.

 

أسيوط لتكرير البترول الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية البترول والثروة المعدنية التعاون الاقتصادي مع مصر المهندس طارق الملا وزير البترول شركة أسيوط لتكرير البترول طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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