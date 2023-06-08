"صالون الغورية" يحيي مئوية الموسيقار الكبير عطية شرارة

بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الموسيقار الكبير الراحل عطية شرارة، يستضيف "صالون الغورية الثقافي" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، ويديره الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 9 يونيو الجاري بمركز إبداع قبة الغوري.

يستضيف الصالون الناقد الموسيقى أشرف عبد الرحمن، والدكتور أشرف شرارة نجل الموسيقار الراحل وأستاذ آلة التشيللو بالمعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" بأكاديمية الفنون.

يتناول الصالون مشوار الموسيقار الراحل الحافل بالمحطات الفنية المهمة في مصر والوطن العربي، وأساليبه الموسيقية، يتخلل اللقاء عرض فيلم "ساحر الأوتار" الذي تم تصويره قبل وفاته بأيام ويتناول حياته ومشواره الموسيقى، الفيلم موسيقى تصويرية عطية شرارة تعليق صوتي الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة سيناريو وإخراج وليد الدرمللي.

يصاحب الصالون فقرات موسيقية من أعمال الموسيقار الراحل تقدمها فرقة سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة.

يذكر أن الموسيقار عطية شرارة تخرج من معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، ثم درس علوم تأليف الموسيقى الأوروبية والكتابة الأوركسترالية على يد كبار الأستاذة.

حصل شرارة على العديد من الجوائز الدولية والعربية داخل مصر وخارجها منها: جائزة الدولة التشجيعية في التأليف الموسيقى عام 83 عن كونشيرتو الكمان الثاني، كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.