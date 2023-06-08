مع إحياء الكاثوليك ذكراها غدًا.. من هى آنا ماريا تايجى؟

تحيي الكنيسة الكاثوليكية في مصر غدا، ذكرى رحيل القديسة آنا ماريا تايجي، وتزامنا مع إحياء ذكراها ترصد الدستور في سطور أبرز المعلومات عنها.

مَن هي آنا ماريا تايجي؟