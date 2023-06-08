جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية وتوعوية ضمن "حياة كريمة" بقرية الفقهاء

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية توعوية تنموية شاملة إلى قرية الفقهاء البحرية والقرى المجاورة بمركز سيدي سالم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس جامعه كفر الشيخ لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ومقررة المجلس القومي للمرأة، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبحي سراج، مستشار لجنة الجوالة بالجامعة، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، و محمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وصفوه شلبي، مدير ادارة الجوالة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذي ضم كلاُ من حازم عياد ، وأحمد عبد الله.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والاسنان والتمريض والصيدلة، إذ تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما شاركت كلية التربية النوعية بندوات توعوية وورش عمل لأبناء القرية، وتم تنفيذ ورش عمل لتدريب السيدات وتنمية مهارتهن على الحرف اليدوية التي من الممكن ان تكون نواة لمشروع متناهي الصغر والتى تدر دخل على اسرهم، وتضمن الورش اشغال فنيه بالخياميه واعاده تدوير لبواقي الأقمشة، واشغال الجلود للتدريب علي تصنيع وإنتاج حقائب ومحفظه يد وميدليات من الجلود الطبيعية بطريقه بسيطة ومبتكرة ذات طابع جمالي، وفنون القشرة والديكوباج، وكيفية صناعة الخداديات المطرزة بخيوط الستان والجوخ وبعض المفارش.

وقد تم شرح كيفية تنفيذ المفروشات المنزلية باستخدام الاقمشة القطنية باستخدام شرائط الدانتيل والستان وتدريبهم على كيفية تطريزها وتجميلها بشرائط الساتان وخيوط التطريز وتنفيذ بعض المشغولات التي تصلح كمعلقات.

كما قامت كليتي التربية والآداب بعمل ندوة عن دور الإعلام فى التوعية المجتمعية، حيث ناقشت الندوة دور الإعلام فى التوعية بالانجازات الخاصة بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، ودور الاعلام فى التوعية بمخاطر الزواج المبكر، ودور الإعلام في مواجهة الشائعات، كما عقدت ندوة عن وعي المواطنين بقضية غلاء الأسعار وجهود الدولة في الحد من تفاقمها.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل انطلاقًا من دور الجامعة ومسؤوليتها تجاه المجتمع وأكد أن القافلة تهدف إلى تطوير الريف المصري وتخفيف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس الجامعة، أن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والاسنان والصيدلة والتمريض والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والآداب، بالإضافة الى صندوق مكافحة الادمان.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات وورش العمل التى تخدم هذه القرى وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وأجرت الكشف الطبي على 1925 حالة من أبناء قرية الفقهاء البحرية والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.