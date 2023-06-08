الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 362 مخالفة تموينية متنوعة في الغربية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار الحملات اليومية للجان التفتيشية والتي تم تكليفها لمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات للغش التجاري إلى جانب التأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة وذلك حفاظا على صحة المواطن.

وتلقى المحافظ تقريرا عن عمل اللجان داخل مراكز السنطة، زفتى، كفر الزيات وقطور يفيد بتحرير 362 محالة متنوعة حررتهم لجان التفتيش لوجود مخالفات صحية وتموينية، إلى جانب سحب عينات لأغذية مشتبه في صلاحيتها وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وشمل التقرير تحرير مديرية الصحة عدد 138 مخالفة لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير مديرية التموين لعدد 92 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، عدم إعلان قائمة التموين.

كما شمل التقرير تحرير مديرية الطب البيطري 14 مخالفات للحوم مكشوفة ومذبوحة خارج السلخانة إلى جانب تحرير هيئة سلامة الغذاء لعدد 17 محضر لأغذية فاسدة وتحرير الوحدات المحلية لعدد 101 محضر نظافة وإشغالات.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).

تحرير 362 مخالفة في الغربية ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق الاشتراطات الصحية إعدام منتجات غذائية الإعلان عن الأسعار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الوحدات المحلية حفاظا على صحة هيئة سلامة الغذاء عدم الإعلان عن الأسعار طارق رحمي محافظ الغربية وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية غرفة عمليات المحافظة

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