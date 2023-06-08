تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. تنظيم 64 قافلة طبية لدعم 7680 مريضًا

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، تنظيمها 64 قافلة طبية لدعم 7680 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين في محافظات الجمهورية المختلفة والتي تشمل "سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – المنيا – أسوان – الفيوم – بني سويف – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة".

قامت القوافل بالتعاون مع المستشفيات الجامعية في جميع المحافظات حيث تتضمن توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك"، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار شعبان إلى أنه يتم شهريًا عمل قوافل علاجية للمرضى غير القادرين، حيث نجحت الجمعية حتى الآن في إنقاذ حياة أكثر من 57 ألف مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت الأورمان في توقيع الكشف الطبي على عدد ما يقرب من مليون مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 212 ألف عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 130 ألف نظارة طبية على غير القادرين، فضلًا عن تسليم 6 آلاف سماعة طبية، بالإضافة إلى تسليم 25,700 طرف صناعي وجهاز تعويضي.

بالإضافة إلى استقبال مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الكبار والأطفال بالمجان خلال الأيام الماضية أكثر من 10 آلاف مريض ما بين حالات جديدة وحالات مترددة على المستشفى بصفة مستمرة لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم من "تحاليل – عمليات جراحية – علاج كيماوي – علاج إشعاعي"، حيث إن المستشفى يقوم بعلاج جميع أنواع الأورام بالمجان ويغطي حوالي 6 محافظات من وسط وجنوب الصعيد بتعداد حوالي 20 مليون نسمة.