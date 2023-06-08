الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: مصر ركزت على تعظيم "التكامل الصناعى" فى القارة

كلمة الرئيس السيسي
كلمة الرئيس السيسي خلال قمة “كوميسا” الـ 22

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، المستشار بالبنك الدولي عن أهم مخرجات كلمة الرئيس السيسي خلال قمة "كوميسا" الـ 22.

قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن مصر ركزت على تعظيم عملية التكامل الصناعي في إفريقيا خلال رئاسة مصر للكوميسا.

أشار إلى أن القاهرة سعت إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية في القارة، موضحًا أن الدولة ركزت على تعزيز سلاسل التوريد بين دول الكوميسا داخل القارة.

وأوضح أن الدولة المصرية بدأت في طرح فكرة منطقة التجارة الحرة الخاصة بقارة إفريقيا، وهذا الأمر سعت له مصر منذ فترة توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019.

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