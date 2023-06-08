وفود أعضاء منظمة تنمية المرأة للرئيس السيسي: "شكرًا على الدعم المستمر"

وجهت الوفود الرسمية لجميع الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة والمشاركة فى فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المتواصل.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، التى عقدت اليوم برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة، وشهدت حضور وزراء شؤون المرأة ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والممثلون والمندوبون من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لـمنظمة تنمية المرأة، والسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، والمدراء ورؤساء وممثلى المؤسسات والمنظمات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية.

ووجهت الدكتورة أفنان الشعيبي، في كلمتها، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي دعمه المتواصل لقضايا المرأة بصفة عامة ودعمه منظمة تنمية المرأة بصفة خاصة، واستضافة مصر لمقر المنظمة ،وتوجيهات فخامته الكريمة لتذليل كافة الصعوبات وتسهيل كافة الاجراءات والامكانيات اللازمة لعمل المنظمة ودعم أنشطتها وأعضائها .

كما تقدمت المديرة التنفيذية للمنظمة بالشكر الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد علي ترشيحها لتولي منصبها بالمنظمة، مما يؤكد علي ما تحظى به المرأة السعودية من دعم للوصول الى مناصب قيادية ورفيعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وتمكينها في مختلف القطاعات .

كما قدمت الشكر والتقدير للدول الأعضاء بالمنظمة علي دعمهم وجهودهم الحثيثة وحرصهم على ازدهار وتقدم عمل وجهود وانشطة المنظمة ، وثمنت جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي وكافة مؤسساتها ومنظماتها وقطاعاتها في دعم منظمة تنمية المرأة ، وتفاعلهم الدائم للانخراط في انشطة المنظمة ومشروعاتها وبرامجها.

وأكدت الدكتورة أفنان الشعيبي أن الاجتماع يناقش التقدم الذي وصلت له المرأة في دولنا، والوقوف علي أهم معوقات تحقيق هذا التقدم ، والسعي نحو احداث تغيير لتمكين المرأة والنهوض بها في دولنا بأليات عمل مبتكرة، مشيرة الي أن منظمة تنمية المرأة تعمل بلا كلل لتعزيز مصالح النساء في دول منظمة التعاون الاسلامي، وفق خطة عمل طموحة للنهوض بالمرأة وبما يتماشى مع اطار عمل منظمة التعاون الاسلامي، واستعرضت انجازات منظمة تنمية المرأة حتى الان.

فيما تقدم السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية ، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للمرأة ولمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة تنمية المرأة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة، وللدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة لجهودهن لتعزيز مكانة المرأة ودعمهن لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد السفير طارق بخيت أن استضافة مصر لفعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، يؤكد اهتمام مصر البالغ بالحفاظ على حقوق المرأة ودعم تمكينها ، وذلك إيماناً بدور المرأة الفعال.

وتجدر الإشارة إلي أن الجلسة الافتتاحية تضمنت عروضا لجميع وفود الدول المشاركة فى فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حول جهود دولهم فى مجال تمكين المرأة.

فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري للتنمية المرأة

فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري للتنمية المرأة

فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري للتنمية المرأة

فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري للتنمية المرأة

فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري للتنمية المرأة

فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري للتنمية المرأة

فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري للتنمية المرأة

فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري للتنمية المرأة